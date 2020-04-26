В ВСУ возросло количество больных коронавирусом

Всего по состоянию на 07:00 в ВСУ зафиксировали 58 случаев заболевания. Фото: pixabay

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали один новый случай Covid-19.

Его обнаружили на Буковине, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют ", - написали в сообщении.

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Всего по состоянию на 07:00 в ВСУ зафиксировали 58 случаев заболевания, из них два летальных, 18 человек выздоровели.

Изолированные, в том числе, в самоизоляции, - 368 человек.

26 апреля по состоянию на 9:00 в Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев Covid-19. З них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 492 новых случая.