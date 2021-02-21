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воскресенье, 21 февраля 2021 21:20

В ВОЗ рекомендуют подробнее изучить начало распространения Covid в Ухане

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В ВОЗ рекомендуют подробнее изучить начало распространения Covid в Ухане
Эксперты считают, что рынок отыграл роль в раннем распространении коронавируса. Фото: Pixabay

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют провести более тщательное исследование начала распространения коронавируса в Ухане, в том числе заражение первого пациента.

Об этом сообщает CNN. ВОЗ запросит у Китая цепочку контактов с первым зараженным, заболевание которого обнаружили 8 декабря 2019 года. Пациент не был публично идентифицирован, но, по мнению исследователей ВОЗ, это офисный работник сорока лет, который жил со своей женой и ребенком и не посещал никаких экзотических мест.

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Эксперты также хотят исследовать цепочку поставок к почти десятку продавцов морепродуктов в Ухане. Они полагают, что рынок сыграл роль в раннем распространении коронавируса.

Китайские власти отказали следователям ВОЗ предоставить данные о первых случаях инфицирования коронавирусом, которые могли бы помочь определить источник распространения опасной инфекции.

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