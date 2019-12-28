В Украину привезли лекарства от смертельных инфекций

В Украину прибыла вакцина против кори, краснухи и паротита. Фото - Униан

На этой неделе в Украину прибыло 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита.

Вакцина прибыла по заказу Министерства здравоохранения. Их закупили за счет государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Эта партия вакцин позволит продолжить плановые прививки детям на 12 месяце жизни и шестилеток. Также вакцины будут использоваться для реагирования на вспышки кори, которые проходят в Украине с 2017 года", - говорит министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Привезенные в Украину вакцины "Приорикс" бельгийского производства GlaxoSmithKline. Она преквалифицирована ВОЗ. Сыворотку для прививок отправят в регионы.

Отмечается, что на протяжении 2019 благодаря ЮНИСЕФ в Украине был доставлен 1,7 млн вакцин против кори, краснухи и паротита.

С начала года корью в Украине заболели более 57 000 тысяч человек. С начала вспышки, которая продолжается с 2017 года, в результате болезни умер 41 человек, включая 25 детей.