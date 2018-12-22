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суббота, 22 декабря 2018 12:53

В Украине запретили три популярных лекарственные препараты

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В Украине запретили три популярных лекарственные препараты
Запрет установили через аннулирование Заключения по соблюдению соответствующих условий производства ликив.Фото: kurs.if.ua

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну из серий лекарств от язвы "Ланза", сироп от кашля "Кофекс" и "Ензимтал" - лекарство для улучшения пищеварения.

Такое решение ведомство приняло в пятницу, 21 декабря, - пишут 24 Новини.

Все три препарата производит Дженом Биотек ПВТ. Лтд., Индия Запрещению подлежит препарат "Ланза" капсулы по 30 мг № 20 в блистерах и Ензимтал драже №100 в стрипах серия двух лекарственных средств - GE03701.

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"Кофекс" - сироп по 60 мл во флаконе с мерным колпачком; по 1 флакону в картонной коробке серий GC11602, GC11603.

Запрет установили через аннулирование Заключения по соблюдению соответствующих условий производства лекарств.

2019-го на улучшение услуг экстренной помощи государство выделит 1 млрд грн.

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Дата
22
декабря

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