В Украине запретили лекарства российского производства

Производитель лекарств - ООО "Медицинский научно-производственный комплекс" биотика ", зарегистрированный в России. Фото: narodna-pravda.ua

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию средства "Глицин".

Они действуют на нервную систему и производятся в России, - пишут 24 Новини.

Решение о временном запрете ведомство утвердило во вторник, 26 февраля.

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Речь идет о таблетках сублингвальные "Глицин" по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах серии 0980317.

Производитель лекарств - ООО "Медицинский научно-производственный комплекс" биотика ", зарегистрированный в России.Временно запретили препарат из-за несоответствия регистрационного удостоверения № UA / 2003/01/01 показателю "Идентификация".

"Глицин" назначают для лечения снижение умственной работоспособности, при стрессовых ситуациях, болезнях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью. Препарат также применяют при ишемическом инсульте и нарушении мозгового кровообращения. "Глицин" также является вспомогательным средством при лечении алкоголизма.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила несколько препаратов с действующим веществом фенспирид.