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вторник, 09 февраля 2021 18:04

В Украине введут новый карантин - с цветными зонами

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В Украине введут новый карантин - с цветными зонами
Страну поделят на новые цветные зоны. Фото: pixabay.com

В Украине планируют ввести адаптивный карантин с новыми цветными зонами.

Его могут внедрить со 2-й половины февраля или в конце февраля, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Мы предложим правительству новый светофор зоны эпидемиологической опасности, который будет существовать в Украине с середины февраля, может, с конца февраля", - сказал Ляшко.

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Также он отметил, что регионы поделят на 3 или 4 зоны. На них будут указаны маячки, где ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля и нужно принимать дополнительные меры.

Новые уровни опасности не будут означать, что введут карантинные ограничения. Они будут демонстрировать местной власти риски дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина может вернуться к карантинному зонированию. Адаптивный карантин будут вводить в зависимости от показателей заболеваемости.

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Дата
09
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