В Украине в разгаре вакцинация - какие регионы наиболее активны

Больше всего людей вакцинировали в Донецкой области. Фото: unsplash.com

С 24 февраля по 9 марта первую из двух прививок против коронавируса получили 23 480 человек.

4362 лица прививали за вчера, докладывает Министерство здравоохранения.

За сутки больше прививок сделали в Донецкой области - 660 людям. Также среди лидеров Киевская - 320 прививок, Черкасская - 390 прививок - области.

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В общем больше всего вакцинировали в Донецкой области - там 3134 человек получили 1-ю дозу препарата. Меньше всего в Сумской - 430 от начала кампании, Закарпатской - 444 - областях.

Жители 114 стран уже получили 304 млн доз вакцины против коронавируса. В среднем ежесуточно вводится примерно 7,93 млн доз. Лидером по общему показателю вакцинации против Covid-19 остаются США. Американцы получили более 90,3 млн доз. За последнюю неделю им делали в среднем 2,16 млн прививок ежедневно.