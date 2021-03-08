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понедельник, 08 марта 2021 05:16

Подсчитали мировую статистику Covid-прививок

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Подсчитали мировую статистику Covid-прививок
1 марта в Украине стартовала запись в очередь на прививку против Covid-19. Фото: Укринформ

Жители 114 стран уже получили 304 миллиона доз вакцины против коронавируса.

В среднем ежесуточно вводится примерно 7,93 миллиона доз, сообщает Bloomberg.

Лидером по общему показателю вакцинации против Covid-19 остаются США. Американцы получили более 90,3 млн доз. За последнюю неделю им делали в среднем 2,16 млн прививок ежедневно.

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В пятерке лидеров также Китай (52,5 млн доз), Евросоюз (40,4 млн), Великобритания (23,3 млн) и Индия (20,9 млн).

Израиль держит абсолютное первенство в количестве прививок на душу населения: на 100 человек здесь ввели уже 96 доз.

1 марта в Украине стартовала запись в очередь на прививку против Covid-19. Граждане имеют несколько способов для этого. В 1-й день регистрации всего подали заявки через приложение "Действие".

В лист ожидания на бесплатную вакцинацию от Covid-19 за 5 дней записались 155 тыс. человек.

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