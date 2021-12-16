В Украине обновили карантинные зоны

Фото: Минздрав Украины

По состоянию на 16 декабря в Украине не осталось областей в оранжевой зоне карантина. Все перешли в красную и желтую.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Желтая зона является самой большой и в нее входят: Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая Закарпатская, Одесская области и Киев.

Красная зона насчитывает восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.

Правила карантина в желтой и красной зонах:

За сутки 15 декабря в Украине было зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди новых заболевших - 864 ребенка и 115 медработников. 2089 человек были госпитализированы. 355 скончались. 25 499 человек выздоровели.