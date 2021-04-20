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вторник, 20 апреля 2021 20:06

В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница

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Автор: предоставила Вера Валле
  "Свою дозу вакцины я смогу получить где-то между 2030 и 2038 годами", - говорит Вера Валле
"Свою дозу вакцины я смогу получить где-то между 2030 и 2038 годами", - говорит Вера Валле

В процедуре вакцинации населения от коронавируса возмущают частые проявления коррупции. Ситуацию, которая сложилась с заболеваемостью на коронавирус в Украине, правозащитница и писательница Вера Валле называет результатом бездействия власти.

"Правительство имело год на адаптацию системы медицины к вызовам пандемии. Были выделены деньги на соответствующее финансирование, но и сегодня мощности нашей медицины слабы. Кампания вакцинации завалена. В то время, как во многих европейских странах происходит массовая прививка, наша система регистрации на вакцинацию сообщила, что свою дозу я смогу получить где-то между 2030 и 2038 годами.

"Общественным деятелям" дали возможность поесть из корыта власти, скомпрометировав их протест против срыва вакцинации

Я плачу ежемесячно в бюджет страны большие налоги. Государство же не может обеспечить меня ни вакциной, ни кроватью в больнице. Разве это не свидетельство бездействия власти?", - возмущается Вера Валле.

"Кто имеет право на вакцинацию в первую очередь? Конечно, врачи, потому что они контактируют с больными на коронавирус. Если на конец дня остается неиспользованная вакцина, прививке подлежит категория граждан, которых назвали "общественные деятели". Причем этого понятия в законодательстве Украины нет. Я начала исследовать. Перечень общественных деятелей составляется Департаментами здравоохранения совместно с пресс-службами областных государственных администраций. Это типичный пример применения коррупционного фактора в процедуре. К тому же, это попытка усмирения непринципиальных лидеров общественного мнения. Этим гражданам дали возможность поесть из корыта власти, скомпрометировав их протест против срыва вакцинации", - заключает правозащитница.

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Интервью с Верой Валле читайте в журнале Країна.

19 апреля по всей Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech.

Накануне прививки ней начались на Киевщине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники", - подчеркнул Шмыгаль.

Также, по его словам, параллельно продолжается вакцинация китайским препаратом CoronaVac. Ее распределили среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО.

Автор: Валерия Радзиевская
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