В Польше Covid-вакцинация показала эффективность более 99%

В Польше вакцинация против коронавируса показала эффективность более 99%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский в Twitter.

"Пока в группе с более 5,5 миллиона вакцинированных людей только 51 000 человек показали положительный тест на COVID-19, то есть 0,9%", - написал Недзельский.

По его словам, более половины из них заразились в течение 14 дней после получения первой дозы вакцины.

В Польше прививаются от коронавируса препаратами Moderna, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.