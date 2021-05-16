В "оранжевой" зоне карантина осталась одна область Украины

Черкасская область снова попала в "оранжевую" зону. Фото: Getty Images

По состоянию на 16 мая в "оранжевой" зоне карантина находится только одна область Украины - Черкасская.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Эта область недавно стала "оранжевой". До этого она была в "желтой" зоне. Остальные области Украины также "пожелтели". В этих регионах в норме все эпидемиологические показатели, такие как уровень госпитализации и охват тестирования.

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В Черкасской области за последние дни стремительно повысился коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19. По состоянию на 15 мая этот коэффициент составлял 20,7% при норме меше 20%.

В "оранжевой" зоне карантина запрещено: работа заведений, кроме гостиниц, плановая госпитализация больных, прием новых смен в детские лагеря. Также действуют ограничения по количеству посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, барах, ресторанах, развлекательных заведениях и ТРЦ.

В субботу, 15 мая, в Украине зафиксировали 3 640 новых случаев коронавируса.