В ОП сказали, когда будет решение о полном локдауне

Ршение о полном локдауне будут принимать через неделю. Фото: pixabay.com

Первые результаты карантина выходного дня, введенного 13 ноября, будут заметны через неделю. Тогда и станет ясно, нужно ли применять полный локдаун.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОПГ.

По словам Тимошенко, карантин выходного дня направлен на уменьшение заражений в заведениях общественного питания, торговых центрах, местах массового скопления людей.

"Мы пытаемся сбить темпы роста заболеваемости, чтобы стабилизировать ситуацию. И за это время - увеличивать количество койко-мест и кроватей с кислородом и другим оборудованием. Возможен локдаун - мы поймем после того, как пройдем 3 выходные на карантине, и будем принимать решение", - отметил заместитель руководителя ОПГ.

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По его словам, в ОПГ советуются с местными властями, "чтобы все приняли это решение и не было "местного сепаратизма".

"Нет четкого показателя предельного количества новых случаев инфицирования в сутки, при котором медицинская система не будет справляться, - имеет значение также число тех, кто выздоровел, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное. Поэтому важные показатели количества заражений и свободных мест в больницах", - добавил Тимошенко.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 16 218. Из них детей - 666, медработников - 655. Всего, по состоянию на утро 27 ноября, имеем 693 407 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.