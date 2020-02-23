В обсервацию в Новых Санжарах запретили передавать продукты

На карантине в Новых Санжарах эвакуированных из Китая украинцев будут держать в течение 14 дней. ФОТО: novynarnia.com

Минздрав запретил передавать продукты в обсервацию в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из Китая граждане.

Рассказал об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватора. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", – сказал он.

По словам Ляшко, пищеблок в медцентре уже запустили, поэтому еду там готовят на месте. В частности, обеспечивают и диетический стол для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам из-за обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

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Разрешено передавать в обсервацию только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

В эвакуированных из Китая украинцев, находящихся на карантине в Новых Санжарах, симптомов коронавируса не обнаружили. Соответствующее медицинское обследование проводить будут каждые три дня.