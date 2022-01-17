В области рекордное количество детей слегло с коронавирусом

В Covid-зоне "Охматдета" Львовской области находится 66 детей. Это рекорд за все время пандемии. Фото: pixabay.com

Во Львовской области в детской клинической больнице "Охматдет" сейчас лечатся 66 детей с коронавирусом. Это рекордное количество там за все время пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в Facebook.

"Новый год – новый антирекорд. Сегодня утром (17 января. – Gazeta.ua) у нас в Covid-зоне 66 детей", – говорится в сообщении.

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Самому маленькому пациенту еще нет месяца, самому старшему – 17 лет. Состояние всех детей среднее, никто не нуждается в ИВЛ.

"Спокойно, мамы и папы. Работают супергерои. Мы справимся, Covid-зона расширена, персонал готов", - подчеркнули в "Охматдете".

Медики также призвали взрослых не беспокоиться, соблюдать правила безопасности, надевать на детей маску в людных местах и ​​в непонятных ситуациях связываться с семейным врачом.

Предыдущий рекорд по количеству инфицированных детей в "Охматдете" Львовской области был зарегистрирован 4 октября 2021 года. Тогда в больнице с Covid-19 находился 41 несовершеннолетний. За прошлые сутки, 16 января, зафиксировали 5072 новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине. Из них детей – 407, медработников – 72. Госпитализировали 1213 человек, умерли 78 больных.