В мире изобрели еще одну вакцину от Covid-19 - эффективность 97%

Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января. Фото: pixabay

При разработке вакцины от коронавируса государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma добилась эффективности 97%.

Промежуточные испытания оказались более чем успешными, заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван, передает Reuters.

"Наша группа клинических испытаний в течение 1 месяца обнаружила, что промежуточные данные показывают, что эффективность вакцины достигает 97 процентов", - заявил Сетиаван.

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В то же время компания не предоставила данных о том, сколько участников заразились во время испытаний. Известно, что всего в испытаниях участвовали 1,6 тыс. человек.

Bio Farma будет ждать полных результатов. Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января.

В Великобритании началась вакцинация против Covid-19. Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок назвал 8 декабря "Днем-V" по аналогии с днем высадки десанта во Франции, который ознаменовал финальный рывок союзников во Второй мировой войне, пишет MedicalXpress.