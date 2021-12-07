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вторник, 07 декабря 2021 04:32

В Минздраве рассказали, когда можно вакцинироваться тем, кто переболел Covid-19

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В Минздраве рассказали, когда можно вакцинироваться тем, кто переболел Covid-19
Тех, кто переболел Covid-19, призывают провакцинироваться снова. Фото: Reuters

Переболевшие Covid-19 могут вакцинироваться на 28-й день после болезни.

"Если вы переболели ковидом вам все равно нужно вакцинироваться. Не известно, сколько будет длиться иммунитет после перенесенной болезни", сказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

"Если вы заболели коронавирусной болезнью и после болезни прошло 28 дней – вакцинируйтесь. Если вы получили первую дозу вакцины от коронавирусной болезни и заболели ковидом, подождите 28 дней и получите вторую дозу", заявил он.

Заика подтвердил, что нет случаев, когда вакцинация после болезни повредила человеку. Но есть исследование, что не вакцинированные люди, перенесшие коронавирус, имеют вдвое больший риск заболеть, чем вакцинированные.

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В Украине пора делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса. Бустерная доза является помощью основного цикла, и этим она отличается от повторной вакцинации.

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