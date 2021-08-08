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В Минздраве намерены увеличить доступ к диагностике штамма Дельта

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В Минздраве намерены увеличить доступ к диагностике штамма Дельта
Фото: Pixabay

До осени Минздрав рассчитывает обеспечить доступ всех областей к тестам на Дельта-штамм коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

Кузин говорит, что на данный момент больных со штаммом Дельта лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.

"Тактика лекарственная не будет отличаться по отношению к любому штамму коронавирусной болезни. Поэтому изучение именно того или иного штамма - это зона интересов врачей-эпидемиологов. Потому что по отношению к таким людям надо более тщательно отслеживать контактных лиц и применять противоэпидемические мероприятия. И для ученых", - сказал Кузин.

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Он добавил, что пока лаборатории могут выявлять Дельту двумя путями - геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем. При этом возможности для диагностики с помощью геномного секвенирования имеют только три государственные лаборатории. Еще более пяти или шести таких лабораторий находятся в частной собственности.

По состоянию на 5 августа в Украине было 143 официально подтвержденных случая заражений штаммом коронавируса Delta.

После августа карантин продлят, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, если динамика заболевания будет расти, введут новые противоэпидемические ограничения.

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