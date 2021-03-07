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воскресенье, 07 марта 2021 23:34

В Китае рассказали о новой вакцины от Covid-19

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В Китае рассказали о новой вакцины от Covid-19
Новую вакцину от коронавируса разрабатывают в Китае.

Китайская биотехнологическая компания Guangzhou RiboBio работает над производством вакцины от коронавируса, которую можно будет хранить в обычном холодильнике.

В процессе используются передовые генетические методы, сообщает South China Morning Post.

Новую вакцину протестировали на животных. Она имеет срок годности около шести месяцев при условии хранения при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию.

Основатель компании Чжан Билян рассказал, что у компании есть крупнейший в Китае завод по производству сырья для этого препарата. Он сможет производить дозы, достаточные для 100 млн человек в год.

Также, по словам Биляна, "запатентованная технология липидных наночастиц", разработанная его командой, позволит хранить препарат при более высокой температуре, чем другие вакцины против Covid-19.

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В Китае стадию клинических испытаний проходят 17 вакцин против коронавирусной инфекции Covid-19 - четыре препарата уже одобрены.

В Министерстве здравоохранения хотят оштрафовать фармацевтическую компанию "Лекхим", которая задерживает поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Компания-поставщик должна была доставить первые 700 тыс. доз вакцины в Украину до 7 марта.

Сейчас "Лекхим" планирует поставить 1-ю партию вакцины до 15 марта.

МЗ может оштрафовать компанию на сумму в 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

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