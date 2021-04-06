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вторник, 06 апреля 2021 18:06

В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ

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В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве больницы заполнены больше, чем на 100%. Люди, которых подключают к аппаратам ШВЛ - в основном умирают. ФОТО: REUTERS

Министр здравоохранения Максим Степанов провалил работу по борьбе с коронавирусом. Он должен быть уволен.

За все время пандемии не было такого количества госпитализации больных, заявил Gazeta.ua бывший руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

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"В Киеве больницы заполнены более чем на 100 процентов. На ИВЛ находятся 1400 пациентов. Уже есть данные, что 85 процентов людей под ИВЛ умирают. Это 1200 человек. Трагедия", - сказал эксперт.

Количество коек с кислородом для пациентов с коронавируса в Украине достигла максимума. Их на сегодня у 67 тыс. и больше не будет, заявили в Минздраве.

"Министр здравоохранения не способен наладить систему и должен нести ответственность. Я бы и правительство вообще уволил, потому что оно не спланировало работу по борьбе с коронавирусом. Завтра уже будет некуда класть пациентов. Такая ситуация продлится до 10 апреля, а затем заболеваемость уменьшится. На осень снова будет повышение. Мы живем в состоянии кризиса. Тотальное разочарование приведет к тому, что люди будут пренебрегать правилами установленными властями. Это замкнутый круг, который может разорвать смена власти", - добавил эксперт.

Работники экстренной медицинской помощи меньше соглашаются на вакцинацию от коронавируса по сравнению с другими медиками. Однако имеют ли больший риск заразиться, потому что не всегда уверены, что на вызове их ждет пациент без Covid-19.

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