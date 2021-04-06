В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ

В Киеве больницы заполнены больше, чем на 100%. Люди, которых подключают к аппаратам ШВЛ - в основном умирают. ФОТО: REUTERS

Министр здравоохранения Максим Степанов провалил работу по борьбе с коронавирусом. Он должен быть уволен.

За все время пандемии не было такого количества госпитализации больных, заявил Gazeta.ua бывший руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова рассказала о ходе дела по закупке вакцин

"В Киеве больницы заполнены более чем на 100 процентов. На ИВЛ находятся 1400 пациентов. Уже есть данные, что 85 процентов людей под ИВЛ умирают. Это 1200 человек. Трагедия", - сказал эксперт.

Количество коек с кислородом для пациентов с коронавируса в Украине достигла максимума. Их на сегодня у 67 тыс. и больше не будет, заявили в Минздраве.

"Министр здравоохранения не способен наладить систему и должен нести ответственность. Я бы и правительство вообще уволил, потому что оно не спланировало работу по борьбе с коронавирусом. Завтра уже будет некуда класть пациентов. Такая ситуация продлится до 10 апреля, а затем заболеваемость уменьшится. На осень снова будет повышение. Мы живем в состоянии кризиса. Тотальное разочарование приведет к тому, что люди будут пренебрегать правилами установленными властями. Это замкнутый круг, который может разорвать смена власти", - добавил эксперт.

Работники экстренной медицинской помощи меньше соглашаются на вакцинацию от коронавируса по сравнению с другими медиками. Однако имеют ли больший риск заразиться, потому что не всегда уверены, что на вызове их ждет пациент без Covid-19.