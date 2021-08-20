В Киеве открыли запись на вторую прививку вакциной Moderna

В Киеве открыли онлайн-запись на прививки второй дозой препарата Moderna. Прививку можно получить в центре вакцинации в Международном выставочном центре.
В МВЦ вторую дозу препарата можно получить с 25 августа по 5 сентября, сообщает Helsi.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угрожает молодежи: Covid-вакцина может вызвать заболевание сердца
Кроме этого, ревакцинация доступна для желающих и в медицинских учреждениях столицы.
Записаться на прививку можно только в случае необходимости второй дозы вакцины Moderna.
"Медучреждение скорее всего откажет в прививке этой вакциной, если вы запишетесь и придете получить первую дозу", - добавляют в Helsi.
В таком случае киевляне могут воспользоваться другой из трех доз.
За последние сутки в Украине выявили 1600 новых больных коронавирусом. Из них детей – 112, медработников – 46.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
Комментарии