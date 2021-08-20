В Киеве открыли запись на вторую прививку вакциной Moderna

На прививку можно записаться в случае необходимости второй вакцины. Фото: Gazeta.ua

В Киеве открыли онлайн-запись на прививки второй дозой препарата Moderna. Прививку можно получить в центре вакцинации в Международном выставочном центре.

В МВЦ вторую дозу препарата можно получить с 25 августа по 5 сентября, сообщает Helsi.

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Кроме этого, ревакцинация доступна для желающих и в медицинских учреждениях столицы.

Записаться на прививку можно только в случае необходимости второй дозы вакцины Moderna.

"Медучреждение скорее всего откажет в прививке этой вакциной, если вы запишетесь и придете получить первую дозу", - добавляют в Helsi.

В таком случае киевляне могут воспользоваться другой из трех доз.

За последние сутки в Украине выявили 1600 новых больных коронавирусом. Из них детей – 112, медработников – 46. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.