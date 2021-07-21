В Киеве открыли запись на прививки препаратом Moderna

В Киеве открыли онлайн-запись на прививки против Covid-19 вакциной Spikevax от Moderna.
Получить вакцинацию препаратом можно только по предварительной записи в столичном центре массовой вакцинации - Международном выставочном центре, сообщают в электронной медицинской системе HELSI.ME.
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Сейчас запись на иммунизацию вакциной открыта только на четыре дня, 22-25 августа.
Получить прививку вакциной Moderna могут все желающие от 18 лет.
В МВЦ люди от 60 лет могут получить прививки вакциной Comirnaty от Pfizer по предварительной записи, напоминают в Helsi.
Препарат CoronaVac доступен в центре вакцинации для прививки всех желающих от 18 лет.
21 июля в Украине стартовал пятый этап национального плана вакцинации - привиться от коронавируса смогут все желающие. Можно вакцинироваться в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Или может приехать мобильная бригада, если человек записан в очередь как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.
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