В Киеве и Львове школьники пошли за парты

Решение в Киеве было принято, опираясь на рекомендации медиков. Фото: @kyivcity.gov.ua

В понедельник, 22 ноября, в Киеве возобновляют очное обучение в школах. Во Львове на очное обучение возвращаются ученики 5-11 классов, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Учитывая динамику снижения количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях столицы, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возвращении за парты учеников всех классов столичных школ", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Решение приняли, опираясь на рекомендации специалистов – медиков, вирусологов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине может увеличиться количество болезней после карантина - Ляшко

В свою очередь, городской голова Львова Андрей Садовый анонсировал с 22 ноября возобновление очного обучения в 5-11 классах.

Такое решение принято после консультаций с медиками.

Садовый сообщил, что "статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на убыль", но пока рано говорить, что Львов выходит из этой волны заболевания коронавирусом.

Киев и 18 областей находятся в красной зоне адаптивного карантина.