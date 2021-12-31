В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Цыган-Лукашенко и Гитлер-Путин мучают весь белый мир! Что за политика такая?" - как живут украинцы на границе с Беларусью
"Цыган-Лукашенко и Гитлер-Путин мучают весь белый мир! Что за политика такая?" - как живут украинцы на границе с Беларусью
Просмотров: 1440
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 108
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2934
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 729
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1773
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1125
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1476
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 468
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 918
Фото
Все фото
3
3
9
21
6
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Видео
Все видео
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
2 Просмотров: 837
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1575
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 981
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1899
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 342
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
пятница, 31 декабря 2021 12:49

В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и Covid-19

  Комментировать
В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и Covid-19
Врачи полагают, что такой случай может оказаться не одним. Фото: pixabay

Роженица в Израиле одновременно заболела гриппом и коронавирусом. Это первый случай, получивший название "флурона".

Об этом сообщает Yediot Aharonot.

"У нее был диагностирован грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", - заявил заведующий отделением гинекологии в медицинском центре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 в Украине: за сутки еще более 7 тыс. заражений

Женщина не была вакцинирована против коронавируса.

Теперь она чувствует себя хорошо.

Врачи изучают этот случай и не исключат, что инфицирование и гриппом и коронавирусом может быть не единичным случаем.

Совет национальной безопасности и обороны прогнозирует волну заболеваемости штаммом коронавируса Omicron в Украине в феврале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Самому выдающемуся тренеру Британии осполнилось 80 лет

Любитель нашел остатки седьмого чуда света

Ввели налог на окна и кирпич

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 50465
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения 1 Просмотров: 14256
Польша сообщила обнадеживающую новость о ситуации на границе с Беларусью
Польша сообщила обнадеживающую новость о ситуации на границе с Беларусью Просмотров: 10908
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
6
 1 Просмотров: 10485
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
30
 Просмотров: 9864
Здоровье
Бустерную дозу вакцины от Covid-19 рекомендуют делать украинцам старше 60 лет
Бустерную дозу вакцины от Covid-19 рекомендуют делать украинцам старше 60 лет Просмотров: 207
В одной из областей Украины зафиксировали новые случаи инфицирования Omicron
В одной из областей Украины зафиксировали новые случаи инфицирования Omicron Просмотров: 486
Цунами Covid-случаев: в ВОЗ сделали заявление по коронавирусу
Цунами Covid-случаев: в ВОЗ сделали заявление по коронавирусу Просмотров: 1197
Подростки в четыре раза чаще берутся за сигарету, если курят родители
Подростки в четыре раза чаще берутся за сигарету, если курят родители Просмотров: 36
Omicron атакует Украину: новые случаи подтвердили в нескольких городах
Omicron атакует Украину: новые случаи подтвердили в нескольких городах Просмотров: 450
Больше всего комментируют
3
Если инфляция растет, власти должны индексировать людям обесценивание их доходов – Порошенко
3
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
2
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
2
Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
1
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Голосов: 42
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть