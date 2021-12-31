В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и Covid-19

Врачи полагают, что такой случай может оказаться не одним. Фото: pixabay

Роженица в Израиле одновременно заболела гриппом и коронавирусом. Это первый случай, получивший название "флурона".

Об этом сообщает Yediot Aharonot.

"У нее был диагностирован грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", - заявил заведующий отделением гинекологии в медицинском центре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер.

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Женщина не была вакцинирована против коронавируса.

Теперь она чувствует себя хорошо.

Врачи изучают этот случай и не исключат, что инфицирование и гриппом и коронавирусом может быть не единичным случаем.

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