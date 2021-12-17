В Харьковской области уничтожат 30,5 тыс. доз Covid-вакцины

В Харьковской области уничтожат 30,5 тыс. доз Covid-вакцин AstraZeneca и Moderna.

Препараты признали непригодными для использования из-за истечения срока годности, сообщили 16 декабря в областном департаменте массовых коммуникаций Харьковской ОГА, передает Общественное.

"Сейчас избытка вакцин, которые бы не успели использовать, в области нет. Все вакцины, срок которых истекает до конца декабря, использованы", - заявили в ведомстве.

В то же время с 9 декабря на аптечном складе находятся следующие вакцины "для дальнейшего организованного сбора и утилизации":

- 2,5 тыс. доз AstraZeneca, срок годности истек 30 октября;

- около 20 тыс. доз AstraZeneca, срок годности истек 31 октября;

- 8 тыс. доз Moderna со сроком годности до 8 декабря.

Издание опубликовало фрагмент документа с перечнем вакцин:

Автор: suspilne.media Фрагмент ответа Харьковской ОГА

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В Хмельницкой области выбросят 12 тыс. доз вакцины от коронавируса. У препаратов истек срок годности. В области вакцинировали менее трети населения. В центрах вакцинации ожидают 20 тыс. новых доз вакцины.