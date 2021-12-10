В Хмельницкой области выльют 12 тыс. доз вакцины

У вакцин истек срок годности. Фото: Reuters

В Хмельницкой области выбросят 12 тыс. доз вакцины от коронавируса.

У вакцин истек срок годности, сообщает ТСН.

Утилизируют препараты AstraZeneca и Moderna.

Чиновники созвали брифинг из-за ситуации с вакцинами. Назвали ситуацию досадной, так как вакцину покупали за бюджетные деньги.

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В Хмельницкой области сейчас вакцинировалось менее трети населения. В центрах вакцинации ожидают 20 тыс. новых доз вакцины.

Уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку от Covid-19. 39,4% взрослых украинцев прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ показатель вакцинированных в мире до конца года должен составить 40%.