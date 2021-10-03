В Харькове больница для лечения коронавируса заполнилась за один день

За сутки мы приняли 141 человека. Фото: Pixabay

В Харькове областной специализированный диспансер радиационной защиты населения, который 1 октября начал принимать пациентов с COVID, в течение первых суток заполнился тяжелыми больными. Об этом сообщила замдиректора больницы Елены Омельяненко в Facebook.

"За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород. Врачи, медсестры, санитарочки до конца смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях", - написала Елена Омельяненко.

В медучреждении для больных коронавирусом выделили 170 мест, из них с потоковым кислородом - 140. К середине дня 2 октября в заведении находилось уже более 150 пациентов.

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Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной вакцинации от коронавируса. Его в ближайшее время должны зарегистрировать в Минюсте.