В Германии планируют провести третью вакцинацию от Covid-19

В Германии планируют провести массовую бустерную вакцинацию из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом.
Об этом сообщает британское новостное агентство Reuters.
Министр здравоохранения страны Йенс Спан сообщил, что он договорился с региональными главами Минздрава о введении ревакцинации вакцины Covid-19. Препарат будут вводить через шесть месяцев после завершения предыдущего курса.
По его словам, некоторых пациентов уже пришлось переместить в другие регионы из-за переполнения больниц.
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"Кто считает себя молодым и неуязвимым должен поговорить с персоналом интенсивной терапии", - отметил Спан.
В Украине можно вакцинировать детей 12-17 лет. Для этого нужно иметь форму 063/0 со всеми занесенными плановыми прививками ребенка.
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