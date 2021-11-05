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пятница, 05 ноября 2021 17:05

В Германии планируют провести третью вакцинацию от Covid-19

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В Германии планируют провести третью вакцинацию от Covid-19
За минувшие сутки в Германии коронавирусом заболели 37120 человек. Фото:pexels.com

В Германии планируют провести массовую бустерную вакцинацию из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает британское новостное агентство Reuters.

Министр здравоохранения страны Йенс Спан сообщил, что он договорился с региональными главами Минздрава о введении ревакцинации вакцины Covid-19. Препарат будут вводить через шесть месяцев после завершения предыдущего курса.

По его словам, некоторых пациентов уже пришлось переместить в другие регионы из-за переполнения больниц.

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"Кто считает себя молодым и неуязвимым должен поговорить с персоналом интенсивной терапии", - отметил Спан.

В Украине можно вакцинировать детей 12-17 лет. Для этого нужно иметь форму 063/0 со всеми занесенными плановыми прививками ребенка.

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Дата
05
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