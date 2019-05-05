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воскресенье, 05 мая 2019 22:11

В Германии будут штрафовать родителей, которые не вакцинируют детей

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В Германии будут штрафовать родителей, которые не вакцинируют детей
В Германии предлагают штрафовать за отказ от вакцинации. Фото: REUTERS

В Германии предлагают штрафовать родителей, которые отказываются вакцинировать детей. За несделанную прививку будут взимать 2,5 тыс. евро, а непривитых детей не будут допускать в детские сады.

Соответствующий законопроект разработал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает Bild am Sonntag.

"Мы хотим защитить всех детей от заражения корью", - сказал Шпан "Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это (наличие прививок)", - сказал министр здравоохранения Германии.

Родители тех, кто уже ходит в школу или детский сад, должны будут представить свидетельство о том, что их дети привиты, до июля 2020 года.

По данным Института Роберта Коха, от кори в Германии привиты 93% детей. Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95%.

В Украине с начала года заболели корью 35 тыс. людей.

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