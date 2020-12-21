В Европе впервые провели операцию под наркозом

В Украине подобный наркоз впервые использовали 18 февраля 1847. Фото: pinterest.com

21 декабря 1886 шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время хирургической операции.

Врач проводил ампутацию бедра Джеймсу Черчиллю. У пациента был гнойный гонит.

Операцию выполнили под эфирным наркозом в университетской клинике в Лондоне.

Впервые операцию с использованием паров сернистого эфира провел врач Лонг в США. Исследования показали, что под действием этого вещества человек не чувствует боли.

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30 марта 1842 он провел резекцию опухоли под наркозом. Однако Лонг не опубликовал открытие.

Именно поэтому открывателем анестезиологии считают врача-дантиста Уильяма Мортона, который 16 октября 1846 совершил удаления опухоли, применив эфирный наркоз. Мортон запатентовал изобретение и считается "пионером" анестезиологии.

В Украине подобный наркоз впервые использовали 18 февраля 1847 во время операции в Киеве.

Эфирный наркоз в "чистом виде" имеет много серьезных недостатков и в настоящее время почти не используется. Эфир негативно влияет на деятельность сердца и тонус сосудов. Также эфир принадлежит к наркотическим веществам и неблагоприятно действует на функцию печени.