В Европе обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм был обнаружен сотрудниками специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon. Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружено в Чехии. Об этом сообщил в понедельник Чешское телевидение.

Новый штамм был обнаружен сотрудниками специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (юго-восток республики), который проводит тестирование на коронавирус.

Незафиксированная ранее мутация, согласно медикам, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса. Ее исследования продолжаются.

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Ранее сообщалось, что в Украине из-за мутации коронавируса может появиться собственный штамм.