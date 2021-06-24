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четверг, 24 июня 2021 08:56

В ЕС сделали неутешительный прогноз по распространению "индийского" штамма коронавируса

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В ЕС сделали неутешительный прогноз по распространению &quot;индийского&quot; штамма коронавируса
23 июня стало известно о первых случаях "индийского" штамма коронавируса в Украине. Фото: t.me/KyivCityOfficial

К концу августа на опасный штамм коронавируса "Дельта" будет приходиться 90% всех заражений в Европейском Союзе.

По предварительным данным, этот штамм может атаковать человека, привитого одной дозой вакцины от Covid-19. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Там прогнозируют, что "индийский" вариант может охватить больше всего молодых людей, которые не входят в возрастную категорию кампании иммунизации.

В то же время в ЕС подтвердили, что полное прохождение вакцинации любым доступным препаратом обеспечивает высокую защиту от вируса и его последствий.

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Новый штамм "Дельта" на сегодня выявили в более чем 90 странах мира. Больше всего он распространен в Индии, России и Португалии. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% заражений, он в 1,6 раза более контагиозный, а также в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом Covid-19.

23 июня стало известно о первых случаях "индийского" штамма в Украине. По данным Public Health England, штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза более агрессивный, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще - к реанимации. У украинских лабораторий еще нет технических возможностей выявлять "индийский" штамм.

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Дата
24
июня

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