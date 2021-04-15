В центральной области Украины уже 5 дней не вакцинируют от Covid-19

В Черкассах уже несколько дней не делают прививок от коронавируса. Фото: pixabay.com

Антилидером среди областей по поводу прививки от коронавируса является Черкасская область. Там за последние 5 дней не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Всего в регионе первую дозу препарата получили 16 198 человек. Однако 12 апреля в Черкасской ОГА предупредили об отсутствии остатков вакцины, об этом свидетельствуют данные системы здравоохранения Аппарата СНБО.

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Вечером 14 апреля в область привезли 4720 доз китайской вакцины CoronaVac, предназначенные прежде всего для маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и лиц, ухаживающих за ними, а также для педагогов, участвующих в проведении ВНО.

Лидерами по темпам вакцинации остаются Киев, Днепропетровская и Львовская области.

Купить вакцину от коронавируса украинцы смогут не раньше ноября. В частности, заказ на препарат Pfizer до этого времени будет государственными.