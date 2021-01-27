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среда, 27 января 2021 17:26

В Apple iPhone 12 признали вредным для сердечников

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В Apple iPhone 12 признали вредным для сердечников
Чем может быть вреден iPhone 12 Фото: gadgetmatch.com

Компания Apple признала, что последний на сегодня iPhone 12 может навредить людям с проблемами сердца. Об этом на прошлой неделе сообщили в справочном отделе на сайте компании.

Представители Apple объясняют опасность тем, что iPhone 12 имеет большее количество магнитов чем у его предшественниках. При тесном контакте магниты могут нарушить работу кардиостимуляторов. Сердечникам рекомендуют держать смартфоны на безопасном расстоянии. Речь идет о 15 см и более.

Также представители Apple посоветовали сначала получить консультацию у врача, или же производителя медицинского оборудования, а уже потом отправляться в магазины электроники.

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Компания Apple отложила выпуск нового смартфона IPhone 13. Первые модели на рынке могут появиться в сентябре 2022-го, однако пока это лишь слухи. По информации инсайдеров, Apple пересмотрит дизайн и уменьшит "волосы", в который вмонтирована фронтальная ( "Селфи") камера. Благодаря этому экран станет визуально больше.

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