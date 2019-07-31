Ужалила медуза: как себе помочь и чего не следует делать

Автор: phillymag.com Во время сезона медуз лучше отказаться от купания в море.

При контакте с щупальцами медузы человек получает ожог, вызывающий сильную боль и жжение.

В тяжелых случаях ожег от жала медузы приводит к появлению болевого шока. Может также вызвать тошноту, головную боль, судороги, сильную аллергическую реакцию, сообщает 24tv.

Особенно тяжело переносят ожоги жалом медузы пожилые люди, дети и те, у кого больное сердце или склонность к аллергической реакции.

Как действовать в случае, если ужалила медуза:

1. Промыть место ожога морской или соленой водой. После этого попробовать удалить частицы щупалец, оставшихся на коже.

2. Обработать обожженное место лимонным соком — это поможет нейтрализовать яд медузы. Если лимона под рукой нет, подойдет 5-процентный раствор уксуса. Обработать пораженную кожу можно также раствором пищевой соды или противовоспалительным средством с гидрокортизоном. Последний выпускается в форме мази и продается в аптеках.

3. Сделать обычный холодный компресс: благодаря этому удастся приглушить боль и жжение. Если болит так, что нет сил терпеть, можно выпить обезболивающее.

4. Принять антигистаминный препарат, если есть склонность к аллергии.

5. Пить много воды.

6. Обратиться за медицинской помощью, если ожог не сходит в течение длительного времени. Показаться врачу важно и в случае, если после контакта со щупальцами медузы у человека появились проблемы с дыханием, боли в груди или головокружение.

Что делать запрещено:

- Промывать обожженную кожу пресной водой: в таком случае яд быстрее распространится по организму.

- Касаться пораженного места голыми руками.

- Протирать место ожога зеленкой, йодом или спиртовым раствором — это только усилит боль и жжение.

- Принимать алкоголь.

Во время сезона медуз купания в море лучше избегать. Особенно осторожными следует быть, отправляясь на отдых с детьми, которым меньше 3-х лет. Для них встреча с медузой может иметь смертельные последствия.

На одном из испанских пляжей женщину ужалило морское чудовище, известное как фальшивая медуза. От ожогов тело пострадавшей покрылось страшными рубцами. Боль была настолько сильной, что уменьшить ее удалось лишь благодаря морфию.