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среда, 07 апреля 2021 07:31

Уровень вакцинации от Covid-19 среди медиков в ВОЗ назвали пародией

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Уровень вакцинации от Covid-19 среди медиков в ВОЗ назвали пародией
Из-за низких объемов производства вакцин от коронавируса и отсутствии их справедливого распределения в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников. Фото: pixabay.com

В некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников от коронавируса. Причина - в низких объемах производства вакцин и отсутствия их справедливого распределения.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал это "пародией".

"Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и представители групп риска остаются полностью не вакцинированы", - сказал Гебрейесус.

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Увеличение объемов производства и справедливое распределение вакцин остаются основным препятствием на пути к прекращению острой стадии этой пандемии.

Он отметил, что ВОЗ будет искать новые способы работы с производителями вакцин и продолжит призывать правительства делиться прививками.

10 млн доз вакцины Pfizer поступят в Украину в течение 2021 года. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А остальные доз будут доставлены в течение года.

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Дата
07
апреля

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