Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом

В столичном Институте сердца сделали пересадку механического сердца. Она является третьей после двух, которые провели в этом же заведении в 2016 году.

Оперировали 46-летнего Василия Павлюка за деньги бюджета Института сердца. Теперь у пациента работает 2 сердца: механическое и то, с которым он родился. Ведь во время трансплантации сердце человека не заменили, а к нему подключили насос. Он перекачивает кровь и насыщает ее кислородом.

Автор: obozrevatel.com Василий Павлюк в Институте сердца бесплатно подключили механическое сердце

Хирурги не могли ждать с операцией. В последние дни состояние мужчины ухудшилось и его перевели в реанимацию. Когда пациента везли в операционную, его давление упало до 50.

Теперь Василий Павлюк имеет возможность дождаться донорского сердца. Также сможет быть активным и заниматься спортом.

"В последние дни его состояние ухудшилось и мы были вынуждены перевести его в реанимацию. Кроме того, больному давали большие дозы медикаментов, чтобы поддержать работу сердца хоть в каком режиме. Когда пациента везли в операционную, его давление упало до 50. Поэтому, если бы мы ему сейчас не имплантировали механическое сердце, мы могли пациента потерять", - рассказывает директор Института сердца.

Такая имплантация нужна тысячам пациентов, но устройство стоит 120 тыс. евро. Их больной должен заплатить сам. В Украине нет государственной поддержки в этом вопросе. Так еще и надлежащей законодательной базы, которая стоит на пути регулярного проведения таких операций.

"В год мы теряем 5000 пациентов, которые не дождались трансплантации органов: сердца, печени, почек. Каждый день умирает 9 человек. Чтобы исправить ситуацию нужен новый закон о трансплантации. Тот, который приняли в этом году не дает нам новые возможности в плане донорства . В ближайшее время мы будем просить внести поправки, чтобы он был аналогом белорусского или австрийского закона о трансплантации с презумпцией согласия. В таком случае мы можем рассчитывать на то, что тысячи наших пациентов можно будет спасти", - заявляет хирург.

Механическое сердце собирали коллеги из Германии, а устанавливать Борису Тодурову помогал болгарский профессор. В бригаду врачей вошли главный анестезиолог Института сердца Николай Гончаренко, заведующий кафедрой экстракорпоральных методов лечения Александр Жен и другие.

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"Это непростая операция, я бы сказал, что это космические технологии. Имплантировать механическое устройство и добиться, чтобы он работало, как второе сердце и создавал дополнительный кровяной поток достаточно сложно. Здесь должна быть слаженная работа хирургов, кардиологов, реаниматологов, инженеров, техников и перфузиологов - это командная работа, где каждый ее член должен не быть слабым звеном и делать свою работу максимально хорошо. Поскольку большой опыт по имплантации механического сердца Украина не, мы пригласили профессора Димитра Петкова с кардиохирургич ной клиники Софии", - делится Борис Тодуров.

Люди с механическими сердцами носят на поясе небольшой девайс с аккумуляторами, которые питают устройство. Раз в 2 или 4:00 - эти аккумуляторы необходимо менять или заряжать от розетки. В целом эти люди могут кататься на велосипеде, заниматься спортом, ходить в лес и вообще быть социально активными.

Человеку нельзя купаться в озере или в море, так как из тела выходит кабель. Механические сердца могут работать от 12 до 14 лет.

Сейчас имплантировать механическое сердце в Украине может только Борис Тодуров, который несколько лет назад прошел обучение и сертификацию в Германии. Также директор институт сердца может учить этой процедуре украинских кардиохирургов.