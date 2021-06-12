Уничтожат 60 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson против коронавируса

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson испортили на заводе. Фото: lematin.ma

В США выбросят 60 млн доз вакцины Johnson & Johnson, которые произвели на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе. Все из-за смешивания ключевого ингредиента с вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщает The New York Times.

Потеря такого количества доз нарушила планы администрации президента США Джо Байдена по распространению вакцин в других странах. Ведь власть рассчитывала на совместное использование доз как Johnson & Johnson, так и AstraZeneca.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов планирует разрешить распространение в Соединенных Штатах или отправку в другие страны около 10 млн доз с этого завода. Но они предупредят регулирующие органы о том, что не могут гарантировать, что Emergent BioSolutions, следовала надлежащей производственной практике.

Еще 170 млн доз вакцины с этого завода остались в подвешенном состоянии. В отношении них примут решение позже. Завод закрыли на два месяца. Откроют его пока неизвестно.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, для искоренения эпидемии во всем мире необходимо 11 млрд доз.

Украина с начала вакцинации получила почти 4,1 млн доз вакцины. А выброшенной Johnson & Johnson можно было бы сделать прививки всем украинском и даже еще поделиться с другими странами.

За сутки 11 июня прививали 62062 человека от COVID-19. Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированы - 26382 человека. В течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививки.