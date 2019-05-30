Укусы опасных насекомых: как их отличить

Теплая погода приводит к увеличению количества насекомых, которые могут укусить или ужалить. Часто люди не знают, как выглядят те или иные укусы.

Последствия могут быть разными - от обычного покраснения до угрозы жизни, сообщает "Здоровье 24".

Укус комара

Укус комара выглядит как покрасневший подкожный пузырь, который сильно чешется. Никаких особых мер принимать не нужно, разве намазать место укуса успокаивающей мазью, чтобы не чесалось.

Но если после укуса ощущается жар, боли в суставах или опухание лимфоузлов, следует обратиться к врачу. Возможно попадание инфекции. Комаров признали опасными современными транспортерами вирусов в мире.

Автор: 24tv.ua/health В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Укус блохи

Укусы блох вызывают сильный зуд. Они появляются группами по 3-4 точки и напоминают мелкие красные пузырьки. Их необходимо тщательно промыть водой с мылом. Затем смазать цинковым кремом или другим средством, снимающим зуд. Главное не расчесывать укусы, чтобы не занести инфекцию.

Автор: 24tv.ua/health В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

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Укус клопа

Укусы клопов выглядят по-разному. Часто их не замечают, а иногда - возникает сильная аллергическая реакция с зудом и болью. У аллергиков - набухание и даже волдыри.

Главный враг клопов - гигиена. Надо помыться с мылом, уделяя внимание местам укусов. В крайних случаях может понадобиться противовоспалительное или антигистаминное средство.

Автор: 24tv.ua/health В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Укус паука

За исключением нескольких видов (типа "черной вдовы" и каракурта) большинство укусов пауков безвредны и совсем неядовитые. Характерный признак - две точки, обрамленные кругом. Их следует промыть с мылом. Затем приложить лед и при необходимости принять обезболивающее. Если укус сильно распух - выпить антигистаминное средство. Если есть подозрения, что паук был ядовитый - немедленно обратитесь к врачу.

Автор: 24tv.ua/health В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Укус клеща

Клеща принести домой можно после отдыха на природе или прогулки по парку. Эти паразиты часто живут на животных и часто переносят многие инфекции - крымская геморрагическая лихорадка, болезнь Лайма.

Если к коже вцепился клещ, нужно удалить его яйнайскориш. Не стоит прибегать к народным средствам типа масла, бензина и прижигание. Станет хуже.

Автор: 24tv.ua/health В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

С помощью пинцета, надо подцепить клеща как можно ближе к коже и плавно потянув вверх. Затем тщательно промыть укус водой с мылом. Клещу-переносчике нужно до 48 ч., чтобы заразить вирусом. Поэтому надо всегда себя проверяться после прогулки по лесу. Клеща не выбрасывайте, а закройте в пакетике, или коробке. Затем его следует сдать в лабораторию на анализ.

Укус муравья

Укусы некоторых видов муравьев (например, рыжей лесной) содержат яд, вызывающие у человека зуд, воспаление и раздражение кожи. В таком случае надо смазать место укуса мазью с кортизоном.

В случае появления волдырей после укуса муравья, их нельзя "лопаты", чтобы не занести инфекцию.

Автор: 24tv.ua/health В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Укус осы и пчелы

Яд ос и пчел не опасен, хотя и может вызвать аллергию. В таком случае необходимо сразу же обратиться к врачу. Чтобы снять отек, следует обработать укус насекомого уксусом или другими подручными средствами. Пчелы часто оставляют в коже жало, поэтому если оно есть, надо удалить его пинцетом.

Автор: 24tv.ua/health В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Усталость может быть сигналом серьезных проблем организма. Ученые обнаружили несколько симптомов, на которые нужно обратить внимание.