Укусы опасных насекомых: как их отличить

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
1 Просмотров: 495
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1683
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2304
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1206
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 513
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6885
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7542
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3645
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4491
Фото
Все фото
4
13
6
5
14
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 387
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2304
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 19711
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
2 Просмотров: 711
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 0
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
четверг, 30 мая 2019 16:27

Укусы опасных насекомых: как их отличить
7

  Комментировать

Теплая погода приводит к увеличению количества насекомых, которые могут укусить или ужалить. Часто люди не знают, как выглядят те или иные укусы.

Последствия могут быть разными - от обычного покраснения до угрозы жизни, сообщает "Здоровье 24".

Укус комара

Укус комара выглядит как покрасневший подкожный пузырь, который сильно чешется. Никаких особых мер принимать не нужно, разве намазать место укуса успокаивающей мазью, чтобы не чесалось.

Но если после укуса ощущается жар, боли в суставах или опухание лимфоузлов, следует обратиться к врачу. Возможно попадание инфекции. Комаров признали опасными современными транспортерами вирусов в мире.

Автор: 24tv.ua/health
  В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых
В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Укус блохи

Укусы блох вызывают сильный зуд. Они появляются группами по 3-4 точки и напоминают мелкие красные пузырьки. Их необходимо тщательно промыть водой с мылом. Затем смазать цинковым кремом или другим средством, снимающим зуд. Главное не расчесывать укусы, чтобы не занести инфекцию.

Автор: 24tv.ua/health
  В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых
В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща

Укус клопа

Укусы клопов выглядят по-разному. Часто их не замечают, а иногда - возникает сильная аллергическая реакция с зудом и болью. У аллергиков - набухание и даже волдыри.

Главный враг клопов - гигиена. Надо помыться с мылом, уделяя внимание местам укусов. В крайних случаях может понадобиться противовоспалительное или антигистаминное средство.

Автор: 24tv.ua/health
  В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых
В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Укус паука

За исключением нескольких видов (типа "черной вдовы" и каракурта) большинство укусов пауков безвредны и совсем неядовитые. Характерный признак - две точки, обрамленные кругом. Их следует промыть с мылом. Затем приложить лед и при необходимости принять обезболивающее. Если укус сильно распух - выпить антигистаминное средство. Если есть подозрения, что паук был ядовитый - немедленно обратитесь к врачу.

Автор: 24tv.ua/health
  В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых
В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Укус клеща

Клеща принести домой можно после отдыха на природе или прогулки по парку. Эти паразиты часто живут на животных и часто переносят многие инфекции - крымская геморрагическая лихорадка, болезнь Лайма.

Если к коже вцепился клещ, нужно удалить его яйнайскориш. Не стоит прибегать к народным средствам типа масла, бензина и прижигание. Станет хуже.

Автор: 24tv.ua/health
  В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых
В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

С помощью пинцета, надо подцепить клеща как можно ближе к коже и плавно потянув вверх. Затем тщательно промыть укус водой с мылом. Клещу-переносчике нужно до 48 ч., чтобы заразить вирусом. Поэтому надо всегда себя проверяться после прогулки по лесу. Клеща не выбрасывайте, а закройте в пакетике, или коробке. Затем его следует сдать в лабораторию на анализ.

Укус муравья

Укусы некоторых видов муравьев (например, рыжей лесной) содержат яд, вызывающие у человека зуд, воспаление и раздражение кожи. В таком случае надо смазать место укуса мазью с кортизоном.

В случае появления волдырей после укуса муравья, их нельзя "лопаты", чтобы не занести инфекцию.

Автор: 24tv.ua/health
  В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых
В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Укус осы и пчелы

Яд ос и пчел не опасен, хотя и может вызвать аллергию. В таком случае необходимо сразу же обратиться к врачу. Чтобы снять отек, следует обработать укус насекомого уксусом или другими подручными средствами. Пчелы часто оставляют в коже жало, поэтому если оно есть, надо удалить его пинцетом.

Автор: 24tv.ua/health
  В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых
В теплое время года внимательно следите за кожей, особенно за местами укусов насекомых

Усталость может быть сигналом серьезных проблем организма. Ученые обнаружили несколько симптомов, на которые нужно обратить внимание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укусы опасных насекомых: как их отличить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 54328
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 31293
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 19711
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 15048
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 8798
Здоровье
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща 2 Просмотров: 5997
Рассказали, сколько пить воды летом
Рассказали, сколько пить воды летом Просмотров: 729
Супрун пугает молодежь склерозом
Супрун пугает молодежь склерозом Просмотров: 387
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
4
 Просмотров: 1656
Суд решил не пускать в садик детей без прививки
Суд решил не пускать в садик детей без прививки Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
5
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
Зеленский хайпанул на шаурме
Голосов: 848
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua