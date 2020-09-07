Укрепление иммунитета: Какие витамины нужно пить осенью

С приходом осени организм человека становится более уязвимым для различных вирусов. Особенно ситуацию в 2020 году ухудшает карантин в связи с пандемией коронавируса.

Поскольку сейчас мы меньше выходим на улицу, наш иммунитет ухудшается из-за отсутствия солнца и свежего воздуха, которые мы получаем в недостаточном количестве, пишет сайт "Факты".

Врачи объясняют, что витамины нужны для укрепления иммунитета, повышение активности и мышечной выносливости. Также благодаря им вы будете иметь здоровый вид волос, ногтей и кожи и станете более устойчивыми к стрессам.

"Среди признаков недостатка витаминов - снижение аппетита, головокружение, слабость. Тусклость волос также может быть признаком авитаминоза. Правильно подобранные витамины полностью обеспечивают тело питательными веществами и насыщают клетки необходимыми микроэлементами", - отметила врач-терапевт Мария Саламаха.

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Какие витамины принимать осенью:

Витамин А - необходим для борьбы с процессами старения;

Витамин В1 - нужен для нервной системы и кожи;

Витамин В6 - важный для нервной системы и нормальной работы мозга;

Витамин Н - дает организму энергию и укрепляет нервную систему. Его употребление укрепляет ногти и волосы;

Витамин С - антиоксидант, который укрепляет нервную систему;

Витамин D3 - витамин, который помогает улучшить обмен веществ и укрепляет кости;

Витамин Е - важный для кожи и нормального гормонального баланса.

Саламаха отметила, что выбирая конкретный препарат ориентируйтесь на склад, в котором должны быть перечисленные витамины. Однако перед приемом витаминов лучше проконсультироваться у специалиста.

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