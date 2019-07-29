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понедельник, 29 июля 2019 08:10

Украину накрыла магнитная буря: как уберечься

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Украину накрыла магнитная буря: как уберечься
29 июля в Украине ожидается магнитная буря. Фото - Униан

29 июля в Украине ожидается новый всплеск геомагнитной активности. Для чувствительных людей есть риск ухудшения самочувствия.

Это касается людей, имеющих проблемы с сердцем или сосудами. Поэтому в такие периоды возрастает угроза инфарктов, сердечных приступов и тромбоза. Также повышается опасность высокого артериального давления и психических расстройств. Кроме этого, магнитные бури могут вызвать сильные головные боли, бессонницу и головокружение. Возможны и гормональные скачки.

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Эксперты советуют 29 июля провести в спокойном режиме, избегая стрессов и серьезных нагрузок на тело и мозг. Лучше всего быть на свежем воздухе и уделить внимание здоровому сну и отдыху. Врачи рекомендуют утром сделать физические упражнения. Это улучшит кровообращение и, соответственно, уменьшит риск плохого самочувствия. С этой целью можно принять контрастный душ.

Диетологи утверждают, что жирная, острая и пересоленная пища в такой период особенно опасна, поэтому от нее лучше отказаться. Не рекомендуется употреблять кофе и алкоголь. Такие напитки лучше заменить очищенной негазированной водой или травяным чаем.

5 и 6 августа в Украине также пройдут геомагнитные возбуждения, близкие по силе к магнитной бури первого уровня. Повлияют на самочувствие.

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Дата
29
июля

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