Украину накроет еще одна волна Сovid-19. Когда ожидать

Украину "накроет" еще не одна волна Covid-19 из-за низкого уровня вакцинации граждан.
Об этом заявил президент ОО "Украинский медицинский клуб" Иван Сорока в эфире "Украина 24".
"В украинцев не сформирован коллективный иммунитет. Будем ожидать еще не одну волну Covid-19 в Украине, так как большое количество граждан не вакцинированые, большое количество людей не переболело", - сказал специалист.
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Вероятно, увеличение количества больных Covid-19 будет наблюдаться после майских праздников. Кроме этого, Сорока предположил, что очередные волны болезни можно ожидать в конце лета или в начале осени.
"До тех пор, пока большинство украинцев не получат иммунизацию, будем иметь такие всплески", - подчеркнул он и призвал вакцинироваться при первой возможности.
За сутки 9 мая в Украине подтвердили коронавирус в 2817 человек. Также зафиксировали 119 смертей, а 1414 больных оказались в больницах.
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