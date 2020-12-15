Украинская медицина под угрозой

Украинские медики все чаще ищут в интернете работу за рубежом. Фото: pinterest.com

Медицинская система Украины под угрозой существования.

Власти должны увеличить расходы на здравоохранение, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Сегодня состоится голосование за проект закона о государственном бюджете на 2021. Уже сегодня мы поймем, в приоритете для народных избранников наше с вами здоровье, ценится ли труд медицинских работников. За последний год мы много слышали слов благодарности медицинским работникам за ту борьбу, которую они ведут каждый день за нашу жизнь. Мне очень интересно, как эти слова отобразятся в конкретных делах", - сказал министр.

По его словам, украинские медики все чаще ищут в интернете работу за границей. Это можно объяснить тем, что врачи в Европе получают в десятки раз большую зарплату.

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"Медицинская система Украины под угрозой существования, я это очень хорошо понимаю и хочу, чтобы это осознал каждый - даже тысяча современных больниц просто будут нам не нужны, если там не будет медицинских работников", - отметил Степанов.

Также министр отметил, что это вопрос национальной безопасности и напомнил депутатам об их ответственности перед украинцами.

"Становясь депутатами, вы брали на себя ответственность перед украинцами, за их безопасность, за создание условий для их работы и достойной жизни. Сейчас средняя зарплата врача составляет 9 тыс. грн, человека от которого зависит жизнь другого человека... средний медицинский персонал получает около 7 тыс. грн, а младший - около 5 тыс. ", - отметил он.

Минздрав хочет повысить зарплаты врачей до 23 тыс. грн, до 17 тыс. грн - среднего медперсонала и до 12 тыс. грн - младшего.

К группам риска в Украине входит около 21 млн человек. Среди них: медицинские работники, бойцы в зоне ООС, люди с сопутствующими заболеваниями, люди в возрасте 60+ лет.