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среда, 21 июля 2021 15:07

Украине до конца лета доставят 13 млн доз вакцины

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Украине до конца лета доставят 13 млн доз вакцины
13 млн доз обещают доставить до осени. Фото: pixabay.com

Украина до конца лета должна получить 13 млн доз вакцины против Covid-19.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы будем иметь необходимое количество вакцин для всех желающих", - об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В Украине прививки против коронавируса делают четырьмя вакцинами: AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, CoronaVac производства Sinovac Biotech, Moderna.

21 июля в Украине стартовал пятый этап национального плана вакцинации - привиться от коронавируса смогут все желающие. Можно вакцинироваться в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Или может приехать мобильная бригада, если человек записан в очередь как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.

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