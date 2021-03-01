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понедельник, 01 марта 2021 11:30

Украинцы получат еще один способ записаться на вакцинацию

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Украинцы получат еще один способ записаться на вакцинацию
МЗ добавит еще один путь записи на вакцинацию. Фото: pixabay

Записаться на прививку можно будет на информационном портале по вопросам вакцинации против коронавируса.

Минздрав также хочет запустить англоязычную версию сайта, сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Мы запустили отдельный информационный портал по вопросам вакцинации от Covid-19. Его адрес: https://vaccination.covid19.gov.ua. Этот портал является официальным источником информации, на котором можно узнать все необходимое об этапах вакцинации, целевых группах, вакцинах, которые могут использоваться, как происходит процесс вакцинации. Функционал портала будет расширен дополнительными разделами. В частности, там будет ссылка на запись для широких групп населения ", - сказал Кучер.

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Он также отметил, что о вакцинации существует много ложной и вводящей в заблуждение информации.

"Программа вакцинации сопровождается большим количеством фейков, откровенных манипуляций, недостоверной информации, в частности, качества вакцины, ее эффективности, надежности и тому подобное. У нас каждый 2-й стал экспертом по вакцинации, в разработке вакцин", - заявил он.

Кучер отмечает, что в таких важных вопросах, как вакцинация, нужно ориентироваться на мнение специалистов и получать информацию из надежных источников. Например, сообщение МЗ, официальные страницы министра здравоохранения и его заместителей.

С 1 марта каждый украинец сможет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Это можно будет сделать 3 доступными способами: через сайт "Вакцинация от Covid-19"; через электронный кабинет у своего семейного врача; позвонив на горячую линию Минздрава по противодействию Covid-19 по телефону 0800602019.

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