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понедельник, 03 июня 2019 13:27

Украинцев предупредили об опасной инфекции

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Украинцев предупредили об опасной инфекции
Через несколько дней после заражения вирусом Коксаки на теле появляется сыпь. ФОТО: alnews.com.ua

Случаи заражения вирусом Коксаки летом фиксируются в разных регионах Украины. Привозят его с отдыха в теплых странах, в частности из Турции, Испании, Греции.

Подхватить вирус можно как воздушно-капельным путем, такие и через пищу, воду или любые предметы, к которым прикасался зараженный человек: игрушки, посуда, предметы гигиены. Предупреждает Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Винницкой области на своем официальном сайте.

Первыми симптомами заражения являются повышенная температура, кишечные расстройства и першение в горле. Далее возникают насморк и покашливание, горло становится красным. При этом появляется и характерная сыпь на теле. Выглядеть она может по-разному: от мелких точек до пузырьков. Появляется в первую очередь на ладонях, стопах и слизистых рта.

"Если не начать лечение вовремя, возможны серьезные осложнения — энтеровирусный миокардит, менингит. Поскольку пузырьки лопаются и мокнут, важно не допустить развития сепсиса", — сообщает пресс-служба учреждения.

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Если иммунитет достаточно сильный и осложнений удалось избежать, симптомы заболевания исчезнут через 3-5 дней. После этого в организме сформируется устойчивый иммунитет к вирусу, благодаря чему повторного заражения не случится.

Чтобы уберечься от вируса, следует придерживаться следующих советов:

- Избегать контакта с людьми, которые имеют симптомы, характерные для вируса Коксаки. Если такой возможности нет, одевать перчатки и защитную маску.

- Мыть руки сразу после прихода с улицы и перед приемом пищи.

Вирус Коксаки относится к числу энтеровирусных инфекций. Он легко передается от человека к человеку. От момента заражения до появления первых симптомов проходит 2-3 дня.

vingudpss.gov.ua
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Дата
03
июня

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