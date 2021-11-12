Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото

Фото: omr.gov.ua

В четверг, 11 ноября, в Одессе заработал пункт вакцинации от коронавируса в трамвае.

Об этом информирует официальный сайт города.

"Теперь прививку можно сделать в специальном вакцинальном трамвае. Для этого выделили один из новых трамваев одесской сборки "Одиссей". Стоит на Старосенной пл. у конечной остановки трамваев и автостанции", - говорится в сообщении.

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Вакцинируют в трамвае каждый день с 09:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Среди доступных вакцин - Comirnaty/Pfizer, Astrazeneca и Coronavac. Прививку делают медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований к вакцинации, добавили в сообщении.

8 ноября от осложнений умерли 833 больных Covid-19 в Украине. Это еще один антирекорд. 91,1% госпитализированных с коронавирусной болезнью на прошлой неделе не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.