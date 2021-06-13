Украинцам разрешили не носить маски: есть условия

На массовых мероприятиях маски не нужны, если у присутствующих есть подтверждение полного курса вакцинации. Фото: ua.news

С 16 июня на всей территории Украины начал действовать зеленый уровень эпидемической опасности.

Он предусматривает ослабление масочного режима в транспорте и людных местах, сообщает Минздрав.

Так, в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений гражданам разрешено находиться без масок, если они имеют один из следующих документов:

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 ч. до проведения мероприятия);

- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 ч. до проведения мероприятия);

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, добавленными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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"В общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима.

Работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношением масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников", - отметили в Минздраве.

Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Среди стран мира занимает 48-е место по количеству новых заражений, а среди стран Европы - восьмую позицию.

За последние сутки в Украине обнаружили 1014 новых больных коронавирус.