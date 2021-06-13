Украинцам разрешили не носить маски: есть условия

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 180
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 459
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1134
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 774
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 387
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 558
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 684
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 594
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 873
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
6
22
5
17
3
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
&quot;Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти&quot; - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 765
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 135
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 774
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 234
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 153
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
среда, 16 июня 2021 18:22

Украинцам разрешили не носить маски: есть условия

  Комментировать
Украинцам разрешили не носить маски: есть условия
На массовых мероприятиях маски не нужны, если у присутствующих есть подтверждение полного курса вакцинации. Фото: ua.news

С 16 июня на всей территории Украины начал действовать зеленый уровень эпидемической опасности.

Он предусматривает ослабление масочного режима в транспорте и людных местах, сообщает Минздрав.

Так, в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений гражданам разрешено находиться без масок, если они имеют один из следующих документов:

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 ч. до проведения мероприятия);

- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 ч. до проведения мероприятия);

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, добавленными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине продлили карантин до 31 августа

"В общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима.

Работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношением масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников", - отметили в Минздраве.

Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Среди стран мира занимает 48-е место по количеству новых заражений, а среди стран Европы - восьмую позицию.
За последние сутки в Украине обнаружили 1014 новых больных коронавирус.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцам разрешили не носить маски: есть условия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Женщина родила в прямом эфире телеканала

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 11826
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5589
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 5004
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 2493
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2349
Здоровье
Правительство упростило ограничения для массовых мероприятий
Правительство упростило ограничения для массовых мероприятий Просмотров: 162
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
 Просмотров: 1143
Вакцинация от Covid-19: семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе прививок
Вакцинация от Covid-19: семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе прививок Просмотров: 117
Украинцев предупредили о длительных магнитных бурях - как защитить организм
Украинцев предупредили о длительных магнитных бурях - как защитить организм Просмотров: 324
Женщина родила в прямом эфире телеканала
Женщина родила в прямом эфире телеканала
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
3
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
3
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 355
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть