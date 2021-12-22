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среда, 22 декабря 2021 20:57

Украина вводит бустерную дозу Covid-вакцины: колоть будут не всем

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Украина вводит бустерную дозу Covid-вакцины: колоть будут не всем
Бустерную дозу в Украине можно получить через полгода после второй прививки. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй Covid-прививки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Ревакцинальную прививку будут делать медработникам и сотрудникам домов интернатного типа.

"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через шесть месяцев после второй прививки. Для нее будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной прививали человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генерация Covid-сертификата после получения третьей дозы будет доступна в ближайшее время.

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Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений.

"Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата", - отметили в Минздраве.

За минувшие сутки, 21 декабря, в Украине обнаружили 6363 новых больных коронавирусом. Из них детей – 534, медработников – 208. 301 больной за последние сутки умер. Выздоровели – 19 494 инфицированных.

В то же время, за сутки 119 129 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969. Дополнительной (не бустерной) дозой прививали 154 человека.

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Дата
22
декабря

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