Украина впервые закупила лекарства против смертельной болезни

Обезвредить ботулотоксин можно только с помощью сыворотки. Ввести ее важно как можно быстрее. ФОТО: bagnet.org

В Украину поступило 204 флакона сыворотки против ботулизма. Это крупнейшая партия за последние годы.

Закупили сыворотку за государственные средства. Сообщает Министерство здравоохранения Украины на своем официальном сайте.

"Раньше Украина не имела специальной программы по централизованным закупкам противоботулинических сывороток. Но теперь Минздрав Украины обеспечивает такие антитоксины за счет средств государственного бюджета", — отметила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина.

Закупленная сыворотка канадского производства. Срок годности ее составляет 2 года.

"Она будет бесплатно доступна каждому, с кем произошел случай ботулизма и кто в ней нуждается", — подчеркнула Стефанишина.

Приобретенную партию уже распределили по регионам Украины.

Ботулизм — это смертельна инфекция. Возбудители ее находятся в продуктах, в которых накопился ботулотоксин. Это вещество является одним из сильнейших ядов, существующих в природе. Единственным средством против него является сыворотка. Если препарат вовремя не ввести, человеку грозит смерть от остановки дыхания.